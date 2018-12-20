Названы самые дешевые российские курорты

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список самых недорогих курортов России, куда туристы могут отправиться на новогодние праздники. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что выгоднее всего отдохнуть получится в Евпатории, так как жилье здесь обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей в сутки.

Помимо Евпатории, в список топ-5 курортов, где проживание будет стоить менее двух тысяч рублей за ночь, вошли Феодосия, Судак, Анапа и Пятигорск.

Также специалисты сервиса узнали, что в среднем россияне бронируют жилье на новогодние праздники на 5-9 ночей.

В ноябре Ассоциация туроператоров России опубликовала рейтинг самых выгодных туристических направлений с вылетом из Москвы 8 декабря. Специалисты проанализировали средние цены на десятидневные туры по 13 популярным пляжным направлениям на начало декабря. Выяснилось, что дешевле всего россияне смогут отдохнуть в Иордании: путешествие обойдется примерно в 48 тысяч рублей.

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