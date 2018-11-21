Названы самые выгодные направления для путешествий в декабре

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала рейтинг самых выгодных туристических направлений с вылетом из Москвы 8 декабря.

Специалисты проанализировали средние цены на десятидневные туры по 13 популярным пляжным направлениям на начало декабря. Учитывались поездки на двоих взрослых с включенным в стоимость авиаперелетом туда-обратно, трансфером и медицинской страховкой, а также питанием, которое варьируется в зависимости от программы тура.

Выяснилось, что дешевле всего россиянам отдохнуть в Иордании: путешествие обойдется примерно в 48 тысяч рублей. На втором месте в рейтинге дешевых направлений оказались ОАЭ (почти 58 тысяч рублей). Далее следуют курорты индийского штата Гоа со средней ценой за тур в 66 тысяч рублей.

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Также в список самых выгодных стран для путешествий на декабрь вошли Таиланд, Шри-Ланка, Израиль и Индонезия (Бали).

В октябре онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на новогодние каникулы. Специалисты проанализировали самые дешевые пакетные туры по всем возможным направлениям с вылетом из Москвы 29 декабря и возвращением 5 января, а также стоимость самостоятельно спланированного отдыха для двоих по 50 наиболее популярным в зимние каникулы направлениям.

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