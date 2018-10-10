Названы самые выгодные направления для путешествий на новогодние праздники

Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip составил рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на новогодние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали самые дешевые пакетные туры по всем возможным направлениям с вылетом из Москвы 29 декабря и возвращением 5 января, а также стоимость самостоятельно спланированного отдыха для двоих по 50 наиболее популярным в зимние каникулы направлениям.

Выяснилось, что дешевле всего отдохнуть получится в Болгарии: за поездку на неделю двоим путешественникам придется заплатить от 32 тысяч рублей. Второе место в рейтинге дешевых направлений заняли самостоятельно организованные поездки в Ригу (от 48 тысяч рублей). Далее следуют самостоятельно организованные поездки в Польшу (от 49 тысяч рублей).

Также в рейтинг выгодных для путешествия на Новый год стран вошли Турция, Кипр и Греция.

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Ранее в октябре специалисты онлайн-сервиса путешествий OZON.travel проанализировали динамику цен на новогодние праздники и выяснили, что цены на популярные у россиян европейские направления сильно снизились по сравнению с предыдущим годом. По данным агентства, авиабилеты, купленные на период с 20 декабря по 7 января, обойдутся на 47 процентов дешевле, чем в 2017 году.

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