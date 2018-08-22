Названы самые выгодные направления для путешествий осенью

Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов). Также в список выгодных направлений вошли рейсы из Санкт-Петербурга в Барселону (дешевле на 18 процентов) и из Санкт-Петербурга в Ларнаку (дешевле на 15 процентов).

Вдобавок специалисты выяснили, что авиабилеты в страны ближнего зарубежья в среднем подорожали на 16 процентов, а в страны дальнего зарубежья — на 8 процентов.

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Ранее эксперты онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com подсчитали, в какие месяцы высокого сезона россияне смогут сэкономить до 50 процентов на жилье в разных городах мира. Например, по данным экспертов, в декабре путешественники смогут сэкономить 24 процента на поездке в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по сравнению с самым дорогим месяцем для этого города — январем.

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