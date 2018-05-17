Перечислены самые дешевые летние курорты

Эксперты составили список самых дешевых летних курортов для россиян. Рейтинг опубликован на сайте поиска дешевых авиабилетов Skyscanner.

Специалисты посчитали затраты на перелет, жилье и расходы на месте на двухнедельный отпуск для двоих взрослых, которые живут в недорогой гостинице или снимают квартиру, едят в кафе и иногда в ресторанах, стараются самостоятельно ездить по интересным местам. «То есть уровень затрат — средний», — сообщают на своем сайте представители Skyscanner.

Лидерами списка оказались Азовское море со средним бюджетом поездки 1230 долларов на двоих, Абхазия — 1396 долларов, Краснодарский край — 1424 доллара, и Крым — 1474 доллара.

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Что касается цен на авиабилеты, дешевле всего обойдется полет на Азовское море — 334 доллара, и в Азербайджан — 412 долларов, а самый дорогой перелет — Бали (1410 долларов), который занимает в рейтинге последнюю строчку. При этом наименьшие расходы на месте будут во Вьетнаме.

В январе россияне начали активно бронировать для летнего отпуска гостиницы на курортах Краснодарского края и Крыма. По состоянию на 15 января в десятку самых популярных курортов, где россияне планировали провести летний отпуск, вошли Сочи, Ялта, Алушта, Феодосия, Анапа, Алупка, Геленджик, Севастополь и Ейск.

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