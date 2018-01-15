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Россияне определились с недорогим летним отдыхом

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Россияне начали в январе активно бронировать для летнего отпуска гостиницы на курортах Краснодарского края и Крыма. Результаты анализа запросов туристов на период с 1 июня по 31 августа 2018 года предоставил «Ленте.ру» сервис бронирования Tvil.ru.

По состоянию на 15 января в десятку самых популярных курортов, где россияне планируют провести летний отпуск, вошли Сочи, Ялта, Алушта, Феодосия, Анапа, Алупка, Геленджик, Севастополь и Ейск.

По данным анализа, бронирования осуществлялись в среднем на срок от 11 до 16 ночей. Средняя стоимость проживания в сутки в самом популярном у туристов городе Сочи составляет 2,9 тысячи рублей.

Курорты Ялты заняли второе место в рейтинге предпочтений россиян. Здесь сутки обойдутся туристам в среднем в 2,8 тысячи рублей. На третьем месте Евпатория — 2,4 тысячи рублей в сутки.

По сравнению с прошлым годом, в 2018-м цены на отдых в Крыму незначительно поднялись и практически сравнялись со стоимостью отдыха на курортах Краснодарского края.

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