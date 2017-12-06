Россияне дорого заплатили за отдых в Кемеровской области

Самый высокий средний чек за проживание в гостиницах вдвоем или с семьей в 2017 году составил 23 тысячи рублей. Такую сумму туристы заплатили за гостиницы Кемеровской области. Об этом сообщается в исследовании Tvil.ru.

В рейтинге учитывались брони жилья для семейного проживания в регионах России. В Кемеровской области, занявшей первое место, самым популярным и дорогостоящим было проживание на горнолыжном курорте Шерегеш.

Второе место заняла Республика Крым. Здесь туристам пришлось заплатить за жилье в среднем 20,6 тысячи рублей. На третьей позиции — Краснодарский со средним чеком 19,2 тысячи рублей.

Республика Карелия попала на четвертую строчку рейтинга (18,7 тысячи рублей), за ней идет Тверская область, где средняя стоимость проживания составила 17,9 тысячи рублей.

Московская область заняла только шестое место — за отдых в Подмосковье

в 2017-м году туристы заплатили около 14,9 тысячи рублей. Немного уступила ей Калининградская область, где средний чек составил 13,7 тысячи рублей.

Калужская и Ленинградская области и Алтайский край заняли с 8-го по 10-е места соответственно, проживание на время отдыха в этих регионах обошлось туристам в 12-13 тысяч рублей.