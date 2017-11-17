Москвичи позаботятся о поссорившей Хакасию с Кузбассом отшельнице

Кемеровские власти доставили на таежную заимку отшельницы Агафьи Лыковой нескольких студентов Московского университета радиотехники и электроники для помощи в сборе урожая и заготовке дров, передает в пятницу, 17 ноября, «Говорит Москва».

Молодые люди останутся там на 10 дней, после чего их заберет вертолет.

В региональной администрации радиостанции сообщали, что Лыкову связывает с главой Кузбасса Аманом Тулеевым давняя дружба, и губернатор старается оказывать ей помощь, так как власти Хакасии этого не делают.

В правительстве Хакасии ситуацию видят по-своему. «Помощь всегда оказывалась Агафье. Ей было предложено жилье и в санатории, и в различных частных домах, — рассказал замначальника пресс-службы губернатора Николай Денисов. — Там есть сотрудники заповедника, они бывают у Агафьи, помогают ей, например, покосить сено, поколоть дрова. Этого вполне достаточно... Со стороны республики никаких затрат нет».

Денисов отметил, что глава региона Виктор Зимин сделал свое замечание по поводу желания людей получить от него помощь в организации посещений отшельницы. «Это уже можно сделать только вертолетом. А час вертолета стоит свыше полумиллиона рублей, это в среднем. Вот это его и возмутило», — добавил сотрудник аппарата губернатора.

15 ноября сообщалось, что глава Хакасии выразил недовольство ажиотажем вокруг Лыковой. «Бабушка Агафья не является патриархом старообрядческой церкви и не имеет никакого статуса. Она проживает в заповеднике, где вообще это запрещено. Весь заповедник работает на нее, инспекторы ей колют дрова, прилетают вертолеты, — процитировали Зимина журналисты. — Еще раз борт от соседей [из Кузбасса] прилетит для нее — и будет заявлено, что он не имеет права ни прилетать, ни садиться там».