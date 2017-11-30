Корчившего рожи москвича не пустили на самолет в Кемерове

Сотрудники кемеровского аэропорта Алексей Леонов отказали пассажиру в перелете в Москву, потому что он пугал людей и строил гримасы. Об этом РИА Новости сообщила представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина. Она отметила, что мужчина вел себя неадекватно.

Сотрудники линейного отделения полиции заметили москвича во время встречного досмотра пассажиров, прилетевших из Вьетнама. 37-летний житель столицы привлек их внимание тем, что был без багажа и в летней одежде, а также не хотел покидать аэропорт. Как стало известно позднее, его депортировали из азиатской страны и посадили на ближайший рейс до Кемерова за нарушение визового режима.

«Во Вьетнаме он провел последние два года. Оказавшись в Сибири без денег, не знал, как добраться домой», — сказала Щербинина.

После этого транспортные полицейские связались с матерью мужчины, и она купила ему билет до Москвы. Но во время регистрации на рейс пилот отказался брать его на борт. «Оказавшись в стерильной зоне, москвич начал строить гримасы попутчикам, пугая их неадекватным поведением. Наряд транспортных полицейских доставил москвича в дежурную часть и вызвал бригаду медиков, которые проведут оценку его состояния», — пояснила собеседница агентства.