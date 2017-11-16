Раскрыт секрет чудом выжившей в авиакатастрофе девочки

Трехлетняя девочка выжила при крушении пассажирского самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан в Хабаровском крае в первую очередь потому, что была правильно пристегнута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

«Тот человек, который ее извлекал, рассказал, что она была плотно пристегнута к креслу, и это был решающий фактор в том, что она осталась жива. Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну, а дальше — это стечение обстоятельств», — сказал глава региона.

Шпорт отметил, что восстановить картину происшествия пока сложно, поскольку все остальные пассажиры самолета и члены экипажа погибли. По его словам, в ближайшее время власти края рассмотрят вопрос о награждении посмертно женщины, которая, по мнению жителей Налькана, закрыла своим телом девочку и таким образом спасла ей жизнь. Данная информация еще не подтверждена.

15 ноября в результате падения с высоты 600 метров ребенок получил только травмы средней тяжести: сотрясение мозга и перелом ноги. Угрозы для жизни девочки нет. Специалисты утверждают, что эта девочка стала первым человеком, выжившим в такой авиакатастрофе. В ближайшее время ее доставят в детскую больницу Хабаровска.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение во время повторного захода на посадку в хабаровском поселке Нелькан. Он упал в лес и врезался в дерево, не долетев до взлетно-посадочной полосы около двух километров. Фюзеляж судна был разрушен. На борту, помимо ребенка, находились еще пять пассажиров и два члена экипажа. Все взрослые погибли.