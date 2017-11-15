Пережившая авиакатастрофу девочка удивила спасателей сломанной ногой

Четырехлетнюю девочку, выжившую при крушении пассажирского самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан в Хабаровском крае, можно считать уникальным случаем. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора региона.

«Пожалуй, впервые при падении с высоты 600 метров в авиакатастрофе выживает человек. Это уникальный случай. К тому же девочка в состоянии средней тяжести, она отделалась лишь сотрясением мозга и поломанной ногой», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что ребенка в ближайшее время перевезут в детскую больницу Хабаровска, угрозы для его жизни нет.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли семь человек, а девочка была в тяжелом состоянии доставлена в центральную районную больницу Нелькана. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку, он не дотянул до взлетно-посадочной полосы около двух километров.

«Интерфакс» уточняет, что L-410 не смог приземлиться с первого раза, после чего облетел поселок дважды и упал при новой попытке сесть. По словам источника агентства, на высоте 600 метров произошло его критическое сваливание в крен. Глава Нелькана Наталья Петухова рассказала, что самолет упал в лес и врезался в дерево. «Кабина вдребезги, хвост искорежен, середина тоже», — добавила она.

В декабре 2016 года умерла бывшая бортпроводница Весна Вулович, пережившая авиакатастрофу над немецким городом Хермсдорф в январе 1972 года. Тогда она упала без парашюта с высоты 10 160 метров и выжила, что было признано мировым рекордом.