Шестеро погибли в результате падения самолета в Хабаровском крае

Пассажирский самолет L-410 чешского производства потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькан в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Как сообщает агентство ТАСС, погибли шесть человек.

В результате катастрофы выжил ребенок, он госпитализирован.

Агентство РИА Новости сообщает, что на борту находились два члена экипажа и пять пассажиров. Самолет, упавший в районе 13:00 по местному времени, принадлежал местным авиалиниям.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на главу района Алексея Ивлиева сообщает о гибели восьми человек, шестеро из которых - пассажиры.