Спасатели уточнили число погибших в авиакатастрофе под Хабаровском

По уточненным данным, в результате крушения самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан Хабаровского края погибли семь человек. Об этом агентству ТАСС рассказали в оперативном штабе.

Ранее сообщалось о гибели от шести до восьми человек. Также подтвердилась информация о выжившем ребенке — он в тяжелом состоянии доставлен в центральную районную больницу Нелькана в Аяно-Майском районе края, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что самолет, принадлежавший Хабаровским авиалиниям, не дотянул до взлетно-посадочной полосы около двух километров. В результате катастрофы фюзеляж машины разрушен, пожара и взрыва не последовало. К месту ЧП вылетела авиация МЧС.

Вместе с тем в Следственном комитете России «Ленте.ру» не назвали точное число погибших и пострадавших, так как, по словам официального представителя ведомства, следственная группа только приступила к осмотру места происшествия.

«По данным на этот час известно, что 15 ноября 2017 года около 13 часов по местному времени при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается», — заявил официальный представитель СКР.

По его словам, в настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося – неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования, либо возможные технические неисправности. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (часть 3 статьи 263 УК РФ).