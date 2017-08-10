Под Алма-Атой во время учебного полета разбился двухместный самолет

Видео: ztb_video / Instagram

Под Алма-Атой утром в четверг, 10 августа, во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Tecnam 2002. Находившиеся на борту пилот-инструктор и курсант погибли. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Аккаунт ZTB video в социальной сети Instagram опубликовал запись с места крушения. На видео запечатлен разрушенный и горящий фюзеляж самолета.

«По предварительным данным, при взлете произошло сваливание воздушного судна, в результате которого воздушное судно сгорело и полностью разрушено», — отметил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию республики Жанибек Тайжанов.