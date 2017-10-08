На Ставрополье упал легкомоторный самолет

В результате падения легкомоторного самолета в Предгорном районе Ставропольского края погибли два человека. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава пресс-службы главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

«Стало известно, что при падении произошло возгорание судна. Два человека, которые находились на борту, погибли», — рассказал представитель МЧС.

Самолет упал в районе поселка Пятигорский в 15:55 мск.

В начале сентября в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Ан-2, в результате погибли два человека. По словам очевидцев, перед столкновением с землей самолет выполнял мертвую петлю.