При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот

В Земетчинском районе Пензенской области разбился легкомоторный самолет. В результате ЧП погиб пилот, сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Крушение произошло примерно в 10:40 мск недалеко от села Матчерка. На борту находился только 50-летний пилот.

По предварительным данным, в среду, 17 мая самолет «Бекас Х-32» выполнял работы по химическому орошению полей, принадлежащих компании «СоюзАгро».

«Во время работы самолет зацепил высоковольтные провода, в результате чего произошло падение воздушного судна. Пилот получил серьезные травмы и скончался на месте», — отмечается в сообщении управления.

В настоящий момент транспортная прокуратура выясняет, кому принадлежало воздушное судно. Также организована проверка исполнения законодательства об использовании воздушного пространства и безопасности полетов, отмечает ТАСС.

30 июля 2016 года в Пензенской области разбился планер АС-4 (115), совершавший испытательный полет. Управлявший им 65-летний заслуженный летчик-испытатель скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, планер поднялся на высоту около 800 метров, а затем упал.

