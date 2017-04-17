Легкомоторный самолет разбился в пригороде Лиссабона

В пригороде столицы Португалии Лиссабона разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Reuters.

Находившиеся на борту четыре человека погибли.

Машина рухнула на площадку около одного из супермаркетов вскоре после взлета из расположенного неподалеку аэропорта. На месте аварии работают около 50 пожарных и спасателей.

О жертвах и пострадавших на земле не сообщается.

6 апреля при заходе на посадку во французских Альпах разбился легкомоторный самолет. Воздушное судно зацепилось за верхушки деревьев и загорелось. На место ЧП были вызваны пожарные и спасатели, однако к тому времени, как они прибыли, самолет сгорел дотла. В результате погибли два подданных Бельгии — 47 и 60 лет.

