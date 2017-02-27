При крушении самолета в штате Нью-Йорк погибли два человека

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Фрэнсис С. Габрески в Уэстгемптон-Бич (штат Нью-Йорк, США). Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

По его данным, катастрофа произошла около 11:40 по местному времени. Отрабатывавший взлет и посадку частный самолет Navion F упал на деревья. На его борту находились три человека, двое погибли, одному удалось выжить, он госпитализирован. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование крушения.

Аэропорт Фрэнсис С. Габрески был построен в 1943 году по распоряжению американского правительства. Он используется компаниями и частными владельцами самолетов, а также одним из подразделений Национальной воздушной гвардии ВВС США,

21 февраля легкомоторный самолет Beechcraft B200 Super упал на здание торгового центра на севере австралийского Мельбурна. На его борту находились пять человек, все они погибли. Среди тех, кто был на земле, никто не пострадал.

В середине декабря 2015 года при крушении легкомоторного самолета Cessna 182 в американском штате Тенесси разбились три человека, в том числе восьмилетний ребенок.