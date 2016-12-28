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Три человека погибли в результате крушения легкомотроного самолета в США

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В результате крушения легкомотрного самолета Cessna 182 в американском штате Тенесси погибли три человека. Об этом сообщает ABC News.

Обломки самолета были обнаружены в ходе поисковой операции на территории Национального парка Great Smoky Mountains во вторник, 27 декабря.

Воздуное судно пропало с экранов радаров днем ранее. На его борту находились три человека, включая восьмилетнего ребенка.

24 октября этого года в международном аэропорту Мальты разбился турбовинтовой самолет Fairchild Swearingen Metroliner SA227-AT , Все пять человек, находившиеся на его борту погибли.

Двумя неделями ранее на востоке Перу потерпел крушение Cessna 207. Его обломки были обнаружены на одном их горных склонов. На борту машины находились три человека, двое мужчин и женщина, они погибли. Причиной крушения, вероятнее всего, стали плохие погодные условия.

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