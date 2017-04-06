Самолет разбился во французских Альпах

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Альпах на юго-востоке Франции. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает бельгийская газета Le Soir.

Инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени (18:00 мск) в коммуне Межев (департамент Верхняя Савойя). При посадке воздушное судно зацепилось за верхушки деревьев и загорелось. На место ЧП были вызваны пожарные и спасатели, однако к тому времени, как они прибыли, самолет сгорел дотла.

В результате погибли два гражданина Бельгии — 47 и 60 лет. Они с группой друзей путешествовали в Альпах.

Местный аэропорт временно закрыт, в зоне падения работают следователи и сотрудники департамента полиции на транспорте.

В начале октября 2016 года во французских Альпах в результате прыжка с так называемым костюмом-крылом — вингсьютом — разбился гражданин России. Он прыгнул с вершины Эгюий-дю-Миди высотой 3800 метров, находящейся в районе горнолыжного курорта Шамони на западе массива Монблан. У экстремала не раскрылся парашют, и он врезался в трехэтажный дом.