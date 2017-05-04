В Башкирии разбился вертолет

Вертолет марки Robinson разбился в Белорецком районе Башкирии. Об этом РИА Новости сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

«По данным следствия, вертолет потерпел крушение. Он находится примерно в 15 километрах от поселка Инзя. На это место выехали следователи и криминалисты», — пояснил он.

Вертолет отслеживал ситуацию с лесными пожарами в Башкирии, на его борту находились три человека.

Ранее 4 мая сообщалось, что он пропал с радаров.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что вертолет мог потерпеть аварию из-за сложных погодных условий. «Несмотря на погоду, экипаж принял решение продолжать полет», — сказал собеседник агентства. На момент написания данной заметки на связь никто из членов экипажа не вышел.