В Греции разбился военный вертолет

В результате крушения греческого военного вертолета погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство ANA.

Как уточняет News247, на борту находилось пять офицеров и сержантов — члены экипажа и наблюдатели. Одна женщина-военнослужащая выжила. С тяжелыми травмами она госпитализирована. Крушение произошло в труднодоступном горном районе на севере страны. Вертолет совершал плановый облет границы.

На месте аварии продолжаются поисковые работы, спасатели ищут черные ящики разбившейся машины. О возможных причинах аварии не сообщается.

20 сентября прошлого года в Греции разбился боевой ударный вертолет ВВС страны Apache. Крушение произошло в окрестностях города Салоники. Оба пилота выжили.