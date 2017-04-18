На востоке Турции разбился полицейский вертолет

Полицейский вертолет S-70 Blackhawk разбился в провинции Тунджели, расположенной на востоке Турции. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Reuters.

На борту, как отмечает CNN Türk, находились 14 человек. Из них девять полицейских, два судьи и трое членов экипажа.

Связь с вертолетом была потеряна в 11:30 утра по местному времени (совпадает с московским).

Причины произошедшего выясняются. О пострадавших и погибших не сообщается.

10 марта в Стамбуле разбился вертолет. Все находившиеся на борту — два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четверо его российских коллег — погибли.

