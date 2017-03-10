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Число жертв падения вертолета в Турции возросло до семи

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Число жертв крушения вертолета в турецком городе Стамбуле возросло до семи. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, погибли все находившиеся на борту — два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четверо его российских коллег: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрагаи.

«У нас нет информации об обстоятельствах произошедшего, причина падения будет выяснена после расследования», — заявили в Eczacıbaşı, которой и принадлежал вертолет. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать плохая видимость, из-за которой пилот не заметил телебашню Endem и врезался в нее.

Ранее 10 марта в сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения воздушного судна.

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