Стали известны имена разбившихся в Стамбуле россиян

Стали известны имена граждан России, погибших в результате крушения вертолета в стамбульском районе Бююкчекмедже. Их опубликовало издание Haberturk.

Среди погибших — Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага. Они, предположительно, работали в группе турецких компаний «Eczacıbaşı», которой и принадлежало разбившееся воздушное судно. Помимо них на борту были два пилота и турецкий представитель организации.

Катастрофа, предположительно, произошла из-за сильного тумана, вертолет упал через пять минут после взлета. На месте работают пожарные бригады и спасатели. Ранее сообщалось, что вертолет принадлежал пожарным.