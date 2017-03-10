Разбившийся в Стамбуле вертолет с россиянами показали на видео

В сети появилось видео с места падения вертолета с россиянами на борту в Турции. Воздушное судно разбилось в стамбульском районе Бююкчекмедже. Кадры опубликованы Hurriyet Daily News.

Всего на борту находились семь человек, минимум пятеро, включая пилота, погибли. Катастрофа, предположительно, произошла из-за сильного тумана, вертолет разбился через пять минут после взлета.

На месте работают пожарные бригады и спасатели. Вертолет Sikorsky S-76 принадлежал группе компаний Eczacıbaşi. Среди погибших, предположительно, были российские работники компании. До этого поступали сведения, что вертолет принадлежал пожарной охране.