При падении вертолета в Стамбуле погибли россияне

На борту вертолета, разбившегося в стамбульском районе Бююкчекмедже, было четверо граждан России. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, содержание выпуска передает РИА Новости.

Всего на борту воздушного судна находились семь человек, минимум пятеро погибли, включая пилота. Катастрофа, предположительно, произошла из-за сильного тумана, вертолет упал через пять минут после взлета.

На место выехали пожарные бригады и спасатели. Вертолет Sikorsky S-76 принадлежал группе компаний Eczacıbaşı, руководитель российского представительства компании, как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, был среди погибших. Ранее сообщалось, что вертолет принадлежал пожарным.

2 декабря в этом же районе взорвалась автоцистерна с нефтепродуктами.