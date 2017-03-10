В сети появилось видео падения вертолета с россиянами на борту

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения вертолета с россиянами на борту в стамбульском районе Бююкчекмедже. Кадры опубликованы на YouTube.

Как сообщают местные власти, причиной произошедшего могла стать плохая видимость, из-за которой пилот не заметил телебашню Endem и врезался в нее.

На борту разбившегося судна находились семь человек — два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четыре его российские коллеги: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрагаи.

Ранее 10 марта в сети появилась видеозапись с места падения вертолета.