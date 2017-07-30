При крушении легкого самолета на Гавайях погибли четыре человека

В горах гавайского острова Оаху произошло крушение одномоторного самолета, в результате которого погибли четыре человека, передает Associated Press.

Отмечается, что обломки обнаружил вертолет береговой охраны. К настоящему времени спасатели уже извлекли все тела.

По данным местных властей, самолет вылетел в пятницу на закате. Сообщение о пропаже воздушного суда поступило в 10 утра субботы.

Накануне стало известно, что грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air рухнул при взлете с острова Сан-Томе в Гвинейском заливе (Атлантическое побережье Африки). По предварительным данным, причиной крушения стало попадание в двигатель стаи птиц. Все члены экипажа выжили, но получили травмы.