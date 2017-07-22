Птицы повредили двигатель летевшего в Сочи Ан-148

Пассажирский лайнер Ан-148, выполнявший ночной рейс из Пензы в Сочи, столкнулся со стаей птиц. В результате был выведен из строя один из двигателей. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Командир сообщил о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки», — отметил источник.

Экипажу удалось посадить самолет, в котором находились порядка 80 пассажиров, на одном двигателе. Техники, осмотрев борт, обнаружили следы столкновения с птицами — в одном из двигателей были повреждены лопатки вентилятора, из-за чего он и вышел из строя.

Пассажирам пришлось провести некоторое время в аэропорту Саратова в ожидании резервного борта, после чего они продолжили полет.

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В августе 2016 года самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выполнявший рейс Чумикан — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, совершил аварийную посадку с неработающим левым двигателем. На его борту находились 2 члена экипажа и 12 пассажиров. Со слов командира воздушного судна, во время полета бортовая система указала на неисправность двигателя. В соответствии с правилами он принял решение о его отключении.

Ан-148 — ближнемагистральный самолет российско-украинского производства. Лайнер рассчитан на перевозку 70-80 пассажиров на расстояние до 4,5 тысячи километров. Первый коммерческий рейс в России машина выполнила 21 декабря 2009 года.