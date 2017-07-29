Украинский самолет рухнул в Африке

Грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air рухнул при взлете с острова Сан-Томе в Гвинейском заливе (Атлантическое побережье Африки). Об этом рассказал в своем Facebook замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«По предварительной информации, в правый двигатель самолета при взлете попала стая птиц. Все члены экипажа живы, но получили травмы», — заявил Лавренюк.

Ранее в ночь на субботу, 22 июля, пассажирский лайнер Ан-148, выполнявший ночной рейс из Пензы в Сочи, столкнулся со стаей птиц. В результате был выведен из строя один из двигателей. Экипажу удалось посадить самолет, в котором находилось около 80 пассажиров, в Саратове, на одном двигателе.

Ан-74 создавался в СССР для применения в условиях Крайнего Севера. Имеются модификации как гражданские, так и военные. Различные модели самолетов этого типа эксплуатируются, в частности, структурами МЧС России и компанией «ЮТэйр-Карго», украинскими Antonov Airlines, а также ВВС Ирана и Египта.