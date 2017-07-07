Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет

В Тамбове во время шоу в честь выпускников государственного университета имени Гавриила Державина упал легкомоторный самолет. Пилот погиб, на земле пострадавших нет, сообщила «Ленте.ру» Татьяна Морозова, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел около 20:30 в пятницу, 7 июля. «По предварительным данным, крушение потерпел легкомоторный самолет, он рухнул вблизи улицы Набережная. Пилот погиб на месте происшествия», — сказала Морозова.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, на площади Музыки проходит праздник выпускников тамбовского университета. Открыть его поручили, в частности, летчикам местного аэроклуба, которые пообещали красочное авиашоу.

«По плану воздушная часть началась в 20:05, фактически она немного задержалась. Примерно в 20:30 при выполнении маневра один из самолетов внезапно потерял управление и рухнул на землю, на другом берегу реки Цна. Пилот погиб, других пострадавших, по предварительным данным, нет. Концерт и дискотека продолжаются», — рассказал собеседник редакции.

По его словам, самолет Як-52 не вышел из штопора и врезался в землю. По данным организаторов праздника, управлял этим воздушным судном 49-летний пилот Александр Камбаров.

Официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова заявила «Ленте.ру», что полет был санкционирован: «По предварительным данным, все разрешительные документы организаторы авиационной части праздника оформили своевременно, все согласования получили».

Она уточнила, что сейчас началась прокурорская проверка, в ходе которой будет установлена степень ответственности должностных лиц, а также причины катастрофы.

17 мая этого года в Пензенской области во время работ по обработке полей разбился легкомоторный самолет «Бекас». На месте происшествия погиб пилот.