Поврежденный сильным ветром пакистанский самолет избежал авиакатастрофы

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA), направлявшийся из ОАЭ в Пакистан, едва не потерпел крушение из-за сильного ветра. Об этом пишет газета Gulf News.

Инцидент произошел в ходе рейса из Абу-Даби в город Пешавар. Внешний слой одного из топливных баков лайнера при взлете сорвало ветром. Пилоты, тем не менее, смогли долететь до места назначения и благополучно посадить воздушное судно.

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После приземления в международном аэропорту Пешавара имени Бача Хана пассажиров эвакуировали из самолета. В результате ЧП никто не пострадал.

Как уточняет пакистанское издание The Express Tribune, в авиагавани поврежденный топливный бак был заменен. После этого лайнер вылетел в конечный пункт назначения — пакистанский город Карачи. Представители PIA не прокомментировали данное происшествие.

В пятницу, 7 июля, диспетчер американского аэропорта Сан-Франциско предотвратил столкновение самолета канадской авиакомпании Air Canada с четырьмя другими лайнерами. По словам эксперта, эта катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации.