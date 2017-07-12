Авиадиспетчер предотвратил столкновение пяти пассажирских лайнеров в США

Самолет канадской авиакомпании Air Canada избежал столкновения с четырьмя другими лайнерами в США благодаря действиям диспетчера. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 7 июля, в аэропорту Сан-Франциско. Пилот прибывшего из Торонто воздушного судна при заходе на посадку по ошибке направил его не на взлетную полосу, а на дорожку для руления, где в тот момент находились другие самолеты.

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Диспетчер авиагавани дал команду экипажу лайнера уйти на второй круг. Летчики выполнили это указание, после чего самолет благополучно приземлился.

Бывший пилот американской авиакомпании United Airlines Росс Эймер (Ross Aimer) заявил, что в случае крушения эта катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации.

Air Canada расследует данное происшествие. Проверку в связи с ЧП также организовало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В ведомстве заявили, что такие инциденты являются крайне редкими.

В январе текущего года в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два пассажирских самолета. В результате оба лайнера получили незначительные повреждения. Никто из людей на их бортах не пострадал.

