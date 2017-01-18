В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись самолеты Boeing 737 авиакомпании American Airlines и Embraer E175 регионального перевозчика American Eagle. Как сообщает Airlive, инцидент произошел днем во вторник, 17 января.
В результате аварии оба самолета получили незначительные повреждения. Никто из пассажиров и экипажа обоих лайнеров не пострадал. Отмечается, что Boeing 737 задел крылом хвост Embraer E175.
97 пассажиров American Airlines, которые должны были вылетать в Майами, отправились в пункт назначения на подменном самолете. Борт American Eagle прилетел в Нью-Йорк из Детройта, на его борту находились 56 человек.
В середине октября в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси, США) дважды за два дня произошло столкновение пассажирских лайнеров. В среду, 12 октября, самолет американской авиакомпании United Airlines во время движения назад столкнулся с воздушным судном Austrian Airlines, стоявшим на месте. За сутки до этого аналогичный случай произошел с лайнерами вышеупомянутой United Airlines и немецкого перевозчика Lufthansa.