Раскрыты подробности смерти полетевшего в Россию американца

Летевший из Нью-Йорка в Москву гражданин США по предварительным данным умер естественной смертью. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что американцу было 27 лет, он родился 2 апреля 1990 года.

По показаниям свидетелей, молодой человек почувствовал себя плохо приблизительно через пять часов после вылета. Через несколько минут он скончался.

После посадки самолета американец был доставлен в медицинский пункт аэропорта Шереметьево. Там медики констатировали наступившую ранее смерть. По предварительным данным, причиной стала острая сердечная недостаточность.

Как сообщил источник в московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

В марте сообщалось, что в аэропорту Екатеринбурга умер пассажир. Ему стало плохо в зале прилета международных рейсов.