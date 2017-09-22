Младенец умер на борту экстренно севшего в Салехарде самолета

Младенец умер на борту самолета, экстренно севшего в Салехарде — административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что вечером в пятницу, 22 сентября, в Салехарде совершил экстренную посадку самолет, который следовал из Анадыря в Москву.

«На борту находился новорожденный, который был отправлен в столицу на лечение, однако ребенку стало плохо в полете, и самолет экстренно сел в Салехарде. Медикам на земле не удалось его спасти», — рассказал источник.

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов. По словам собеседника РИА Новости, ребенок родился один-два дня назад.

В то же время агентство «Север-Пресс» передает, что младенец скончался при посадке.

Указывается, что сразу после рождения у малыша обнаружили дефект брюшной полости. Врачи приняли решение отправить ребенка на экстренную операцию в Москву. Вместе с ним на борту находилась бригада сопровождения, которая сделала все возможное, чтобы его спасти.

Пассажиры рейса Анадырь — Москва уже продолжили путь к месту назначения, сообщают «Вести. Ямал».