В аэропорту Екатеринбурга умер пассажир

Пассажир рейса, прилетевшего из Праги, скончался в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга. Об этом сообщает в воскресенье, 5 марта, издание E1.ru.

Пассажиру, как рассказали в пресс-службе аэропорта, стало плохо в зоне прилета международных рейсов. «Он потерял сознание..., на место происшествия оперативно прибыли медики и сотрудники полиции, но спасти пассажира не удалось», — отметили представители «Кольцово».

По словам очевидцев, врач аэропорта появилась спустя пять минут после того, как пассажиру стало плохо. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала его смерть.

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку по факту случившегося. «В настоящее время следователем СК России организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, в том числе проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы случившегося», — сообщили в ведомстве.

В начале октября 2016 года в самолете авиакомпании «Глобус», направлявшемся из Новосибирска в Санкт-Петербург, умерла 30-летняя пассажирка. Когда ей стало плохо, было принято решение о вынужденной посадке в Перми. На аэродроме лайнер ждали медики, однако женщина скончалась до приземления . Сообщалось, что она страдала от онкологического заболевания.