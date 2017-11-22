Похоронный агент выкрал и закопал тело ради премии

Сотрудника одного из похоронных агентств Кемеровской области заподозрили в том, что он самовольно забрал из морга и похоронил тело умершей женщины ради пособия в семь тысяч рублей. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, в сентябре подозреваемый, имея ключ от входной двери в патологоанатомическое отделение районной больницы, прошел в помещение и забрал оттуда тело умершей женщины. После чего мужчина доставил его на кладбище и захоронил под видом невостребованного тела», — говорится в сообщении.

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Родственники умершей женщины, пришедшие на следующий день, были удивлены отсутствием ее тела и обратились в полицию.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что за погребение невостребованных тел работники похоронного агентства получали пособие в размере семи тысяч рублей», — отметили в региональном управлении СКР.

По факту произошедшего в отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»).