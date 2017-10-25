Иркутские похоронные агенты выкрали из морга чужое тело из-за спешки

В Министерстве здравоохранения Иркутской области объяснили пропажу тела умершего в местном морге. К этому причастны сотрудники ритуального агентства, которые, не дожидаясь выдачи, самостоятельно забрали труп другого покойного, сообщает в среду, 25 октября, «Телеинформ».

По данным ведомства, 20 октября в морг за телом прибыла специализированная ритуальная служба. Труп не был готов к выдаче, поэтому специалисты учреждения попросили агентов подождать. Однако те решили забрать другого покойного, на котором при этом была бирка с фамилией. Когда сотрудники морга сообщили руководству ритуальной службы об ошибке, ее директор перестал выходить на связь.

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Мужчину похоронили. Родные покойного заметили, что умерший не похож на себя, но сотрудники ритуальной службы заверили их, что ошибки быть не может. На следующий день после похорон другие горожане пришли забрать тело своего родственника, но в морге его не нашли. Тогда они обратились в полицию.

«Утром 21 октября после получения согласия правоохранительных органов родственников с обеих сторон, несмотря на противодействие со стороны сотрудников ритуальной службы, гроб с покойным был извлечен из могилы. На груди покойного имелась бирка с фамилией. Близкие его опознали, и в тот же день он был перезахоронен. Позже, 23 октября, тело второго покойного было предано земле», — говорится в сообщении регионального Минздрава.

Отмечается, что родственники покойных не имеют претензий к сотрудникам и руководству морга и выражают благодарность за активное участие и помощь в перезахоронении.

Ранее стало известно, что в Иркутске началась доследственная проверка по факту инцидента. Следствию предстоит установить причастность сотрудников ритуальной службы, которые забирали тело из морга, к произошедшей путанице в выдаче тел умерших мужчин. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.