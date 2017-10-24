В иркутском морге отдали тело на чужие похороны

В Иркутске начали доследственную проверку после того, как в местном морге перепутали тела двух мужчин. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 20 октября в полицию обратился заведующий отделом экспертизы трупов Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Он сообщил, что неизвестный похитил тело мужчины 1958 года рождения. Умершего хватились только после того, как в морг пришли его родственники, чтобы забрать тело для похорон.

Выяснилось, что тело мужчины отдали сами сотрудники учреждения — его погребли на других похоронах под чужим именем.

«Следствию предстоит установить причастность сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудников ритуальной службы, которые забирали тело из морга, к произошедшей путанице в выдаче тел умерших мужчин. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В сентябре в Иркутске на похоронах перепутали двух женщин. Во время ритуала родные одной из покойных заметили, что она не похожа на себя, но распорядитель кладбища ответила, что покойники внешне меняются и это обычная ситуация, сообщали «Вести. Иркутск».

