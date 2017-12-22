Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год

Россияне в 2017 году суммарно провели за границей 303,4 тысячи лет. Об этом говорится в отчете сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Skyscanner, предоставленном редакции «Ленты.ру».

Отчет составлен по общей статистике бронирований за год. Излюбленным направлением россиян стал Таиланд, где суммарное время отдыха составило 32 тысячи лет. На втором месте — Испания, где путешественники провели 25 тысяч лет, на третьем — Италия (19,6 тысячи лет).

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При этом общее время отдыха россиян на родине составило 116,3 тысячи лет (28 процентов от общего числа бронирований).

Отмечается, что туристы из России предпочитают проводить больше времени в странах, стоимость перелета в которые высока. В таких случаях путешественники берут длительный отпуск и проводят его в одной стране вместо того, чтобы разбивать его на части и покупать билеты по нескольким направлениям в течение года.

В декабре сообщалось, что в 2017 году 31 процент россиян бронировали себе автомобиль за границей на срок от 1 до 4 дней, столько же путешественников брали авто на срок от 5 до 8 дней, 27 процентов пользовались прокатом больше недели, а 11 — больше двух.

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