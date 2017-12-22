Россияне провели за границей 303 тысячи лет за год

Россияне в 2017 году суммарно провели за границей 303,4 тысячи лет. Об этом говорится в отчете сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Skyscanner, предоставленном редакции «Ленты.ру».
Отчет составлен по общей статистике бронирований за год. Излюбленным направлением россиян стал Таиланд, где суммарное время отдыха составило 32 тысячи лет. На втором месте — Испания, где путешественники провели 25 тысяч лет, на третьем — Италия (19,6 тысячи лет).
При этом общее время отдыха россиян на родине составило 116,3 тысячи лет (28 процентов от общего числа бронирований).
Отмечается, что туристы из России предпочитают проводить больше времени в странах, стоимость перелета в которые высока. В таких случаях путешественники берут длительный отпуск и проводят его в одной стране вместо того, чтобы разбивать его на части и покупать билеты по нескольким направлениям в течение года.
В декабре сообщалось, что в 2017 году 31 процент россиян бронировали себе автомобиль за границей на срок от 1 до 4 дней, столько же путешественников брали авто на срок от 5 до 8 дней, 27 процентов пользовались прокатом больше недели, а 11 — больше двух.