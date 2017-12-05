В Крыму сообщили об уменьшении числа туристов

В Крыму в январе — ноябре 2017 года отдохнули 5,18 миллиона туристов. Это на 3,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные министерства курортов и туризма региона, передает «Интерфакс».

Отмечается, что туристы в основном выбирали отдых в частном секторе. «За январь — ноябрь 2017 года в коллективных средствах размещения Крыма отдохнули 1 миллион 201 тысяча организованных туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 38,5 процента, в ноябре — 27,3 процента», — отметили в министерстве курортов.

Традиционно больше всего путешественников предпочли Южный берег Крыма — 44,5 процента. Западное побережье выбрали для отдыха 21,9 процента, на восточном побережье отдохнули 19,2 процента, в других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) — 14,4 процента туристов.

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По данным регионального ведомства, в 2016 году в республике отдохнули 5,6 миллиона туристов — на 21 процента больше, чем годом ранее.

28 ноября в Крыму сообщили, что с начала 2017 года полуостров посетили более 800 тысяч украинских туристов.

В сентябре сообщалось, что за три летних месяца 2017 года доходы Крыма от туризма составили порядка миллиарда рублей. Зампредседателя комиссии по развитию инфраструктуры республиканской Общественной палаты (ОП) Вячеслав Мартынов отметил, что с января по конец сентября Крым посетили 4,5 миллиона путешественников.