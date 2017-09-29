Путешествия
 

Крым за лето заработал на туристах миллиард рублей

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За три летних месяца 2017 года доходы Крыма от туризма составили порядка миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой информацией поделился зампредседателя комиссии по развитию инфраструктуры республиканской Общественной палаты (ОП) Вячеслав Мартынов. По его словам, с января по конец сентября Крым посетили 4,5 миллиона путешественников. Это на четыре процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Мартынов считает, что прошедший высокий сезон на полуострове можно назвать удачным.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина отметила, что небольшое сокращение турпотока в Крым было вызвано открытием курортов Турции для россиян.

Сутормина также рассказала, на что жаловались отдыхавшие в республике этим летом граждане. В ОП, в частности, поступали претензии на несоответствие реального сервиса тому, что обещал туроператор.

Путешественники также заявляли, что в пик сезона многим приходилось долго ждать багаж в аэропорту, обращали внимание на забитые автомобильные парковки. Некоторые жалобы касались неудовлетворительной ситуации с чистотой на крымских пляжах.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов назвал успешным высокий сезон на полуострове. По его словам, за июнь-июль в Крыму отдохнули более 2,3 миллиона человек. Это совпало с показателями того же периода 2016 года, которые были признаны рекордными, пояснил чиновник.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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