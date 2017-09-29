Крым за лето заработал на туристах миллиард рублей

За три летних месяца 2017 года доходы Крыма от туризма составили порядка миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой информацией поделился зампредседателя комиссии по развитию инфраструктуры республиканской Общественной палаты (ОП) Вячеслав Мартынов. По его словам, с января по конец сентября Крым посетили 4,5 миллиона путешественников. Это на четыре процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Мартынов считает, что прошедший высокий сезон на полуострове можно назвать удачным.

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Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина отметила, что небольшое сокращение турпотока в Крым было вызвано открытием курортов Турции для россиян.

Сутормина также рассказала, на что жаловались отдыхавшие в республике этим летом граждане. В ОП, в частности, поступали претензии на несоответствие реального сервиса тому, что обещал туроператор.

Путешественники также заявляли, что в пик сезона многим приходилось долго ждать багаж в аэропорту, обращали внимание на забитые автомобильные парковки. Некоторые жалобы касались неудовлетворительной ситуации с чистотой на крымских пляжах.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов назвал успешным высокий сезон на полуострове. По его словам, за июнь-июль в Крыму отдохнули более 2,3 миллиона человек. Это совпало с показателями того же периода 2016 года, которые были признаны рекордными, пояснил чиновник.

