Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей

Россияне отправились бы в Камчатский край и Крым, если бы им дали один миллион рублей на путешествия по родине. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Biletix, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 25 сентября.

Специалисты компании провели подобный опрос среди 1,1 тысячи человек. Большинство участников исследования заявили, что поехали бы на Камчатку, если бы получили миллион. В тройку лидеров также попали Республика Алтай и Крым.

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Четвертое место досталось Иркутской области, пятое — Забайкалью. В топ-10 в порядке убывания также вошли Краснодарский край, Калининградская область, Приморье, Сахалинская область и Санкт-Петербург.

Как рассказали в Biletix, предпочтения российских путешественников практически не зависят от пола. Так, посетить топ-3 направления из рейтинга — Камчатку, Алтай и Крым — хотели бы как мужчины, так и женщины из разных возрастных групп.

Эксперты туриндустрии также отметили, что Камчатка является одним из самых дорогих для путешественников регионов страны. Летом 2017 года билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский (туда-обратно) на одного человека стоили в среднем 61,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что турпоток на Камчатку вырос более чем в три раза в 2015 году.