Камчатка приняла первые за 25 лет круизные лайнеры

В модернизированный порт Петропавловска-Камчатского зашли первые за 25 лет круизные лайнеры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Судно «Профессор Хромов» прибыло на морской вокзал в понедельник, 26 июня. На его борту находились около 30 членов экипажа и несколько ученых, исследующих флору и фауну региона. На следующий день лайнер принял около 50 зарубежных туристов, которые прибыли на Камчатку самолетом, и двинулся в сторону Чукотки.

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Владельцем судна является новозеландская компания Heritage Expeditions. Она специализируется на круизах между Японией и Аляской с заходом в порты Сахалинской, Магаданской областей, Камчатки и Чукотки.

В среду, 28 июня, морской вокзал Петропавловска-Камчатского принял второй за четверть века круизный лайнер. Silver Discoverer привез в столицу Камчатки порядка 100 иностранных гостей. Следующее судно с туристами ждут в порту в начале июля.

Площадь нового здания морского вокзала в Петропавловске-Камчатском составляет более восьми тысяч квадратных метров, он может одновременно обслуживать до 200 человек. Его строительство длилось с 2014 по 2016 года. Внутри оборудован зал ожидания, зона таможенного контроля и пограничный пункт.

В рамках модернизации также был выполнен капитальный ремонт расположенного рядом 100-метрового причала. Реконструкцию завершили в конце мая текущего года.