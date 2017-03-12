Путешествия
 

В сети испугались накрывающих круизный лайнер гигантских волн

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Видео: Stephen J Burke / YouTube

В сети появилось видео сильнейшего шторма, снятое из каюты круизного лайнера Anthem of the Seas. Как отмечается в подписи, судно попало в него в феврале 2016 года, однако ролик опубликовали на YouTube лишь 10 марта.

Лайнер следовал из Нью-Йорка в сторону Карибских островов. Молодые люди находились в каюте на третьей палубе. Периодически в борт корабля бьют огромные волны, полностью закрывающие проникающий в иллюминаторы свет.

В комментариях пользователи удивились спокойствию автора видео, а также сравнили волны с «Девятым валом» и вспомнили о «Титанике».

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