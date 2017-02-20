В сети восхитились реакцией бездомного на новость о приеме на работу

В сети набирает популярность видеоролик, на котором бездомный мужчина пританцовывает от счастья после новости о получении постоянной работы. На это обратило внимание издание The Independent.

Видео опубликовал в своем Facebook житель английского города Уэст-Бромидж Аарон Дойль. По его словам, парень живет в местном приюте. Бездомный проходил в компании испытательный срок и переживал, что его не возьмут на полную ставку из-за внешнего вида и бедственного положения.

В ролике камера наружного наблюдения запечатлела момент, в котором уже постоянный сотрудник получил первую зарплату и от радости побежал вприпрыжку. Видеозапись набрала почти 900 тысяч просмотров.

Дойль также отметил, что мужчина оказался невероятно добрым — каждый день он угощал коллег шоколадом. В комментариях пользователи радуются вместе с бездомным. Многие отмечают, что компания поступила правильно, наняв на работу человека за его способности, невзирая на его внешность или положение в обществе.