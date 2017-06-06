Самый вместительный круизный лайнер в мире построят через пять лет

Европейская компания MSC Cruises объявила о планах строительства круизного лайнера с самой большой пассажировместимостью в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.

MSC Cruises в сотрудничестве с судостроительной корпорацией STX France намерена к 2022 году создать лайнер, который сможет принять 6 850 пассажиров в 2 760 каютах. Самое большое на данный момент круизное судно в мире — Harmony of the Seas — в состоянии вместить, по разным данным, от 6 360 до 6 780 гостей.

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Водоизмещение нового лайнера MSC Cruises составит 200 тысяч тонн. Как уточняет пресс-служба компании, его длина будет равняться 330 метрам, а ширина — 47 метрам.

В общей сложности в 2022-2024 годах будут изготовлены четыре таких судна. К 2026 году MSC Cruises планируют построить еще три подобных лайнера.

Эти суда будут выполнены в форме буквы Y. К услугам пассажиров будут предложены специальные зоны для семейного отдыха, стеклянный бассейн, корма, с которой можно будет любоваться панорамными морскими видами, и многое другое.

В мае 2016 года Harmony of the Seas отправился в свое первое плавание. Он стартовал из французского порта Сен-Назер, чтобы совершить круиз по Средиземному морю. Длина лайнера равняется 362 метрам, ширина — 66 метрам, высота — 72 метрам.