Пляжи, горы, море, фрукты и вино — все это можно считать визитной карточкой туристического Крыма. На полуострове минувший курортный сезон считают удачным. Хотя общий турпоток упал на 4 процента, налогов собрали на 3,5 процента больше, чем в прошлом году. Объясняется это просто: бизнес в Крыму медленно, но верно выходит из тени и становится легальным. «Лента.ру» выяснила, чем сейчас полуостров привлекает отдыхающих.

Сквозь холод и дожди

Крымские чиновники признают, что в этом году турпоток снизился. По словам главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексея Черняка, в целом с мая по сентябрь на полуострове отдохнули примерно 4,5 миллиона человек. Годом ранее регион принял 5,6 миллиона туристов. Чиновник называет особенностью летнего сезона текущего года большую загрузку частного сектора и мини-отелей. Главным преимуществом Крыма жители материковой части России называют чистоту окружающей среды, моря и пляжей.

Хотя успешность курортного сезона вызывала большие опасения. В июне туроператоры отмечали значительное падение интереса россиян к отдыху на полуострове. Количество забронированных путевок в Крым в конце мая снизилось на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах прогнозировала тогда, что по итогам текущего лета республика может недосчитаться 30 процентов отдыхающих. Причинами указывались стабилизация курса иностранных валют по отношению к рублю и открытие для российских туристов Турции с выгодными ценами на отдых.

Начало курортного сезона не внушало оптимизма Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Сказались также подорожание авиабилетов и плохая погода. Весь июнь в Крыму было холодно, лил проливной дождь, море в первый месяц лета толком не прогрелось. Конечно, никуда не делись и застарелые проблемы полуострова, мешающие конкурировать с другими направлениями летнего отдыха, — неразвитая инфраструктура, высокие цены, низкое качество сервиса, сложная логистика и прочее. В конце мая чиновники признались, что провалили подготовку пляжей к приему отдыхающих. На тот момент из 356 пляжей заключение лабораторной экспертизы получили только 29 процентов, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — 12 процентов, Государственной инспекции по маломерным судам — 55 процентов.

Сезон спас август. Если средняя загрузка отелей и пансионатов с начала года составила 40,5 процента, то в середине последнего месяца лета этот показатель, согласно официальной статистике, доходил до 72 процентов. В августе Крым стал самым популярным авианаправлением для российских туристов: доля проданных авиабилетов от общего их числа в этом месяце выросла до 8,7 процента — это на 2 процента больше, чем месяцем ранее. В результате Крым вошел в тройку самых популярных турнаправлений России вместе с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем.

Крепости и экстрим

Впрочем, Крым привлекает не только любителей горячего солнца и раскаленных пляжей. Здесь можно сочетать активный и пляжный отдых. Хотите — загорайте на пляже, а если надоело — отправляйтесь в путешествие по полуострову, знакомьтесь с его богатой культурой и историей. Полуостров в разные эпохи входил в состав разных держав, и многие культуры оставили тут свой след. Особого внимания заслуживают крымские крепости. Здесь есть и античные сооружения, и средневековые европейские, и еврейские, и мусульманские. Все они — немое напоминание о яростных битвах. В первую очередь речь идет о Херсонесе, Генуэзской крепости в Судаке, крепости Кафа и Чуфут-Кале.

В августе в Крыму установилась аномальная жара Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Пользуются заслуженной популярностью крымские грязевые озера. Наиболее известны Мойнакское, Красное и Молодильное. Кроме того, Крым — любимое место экстремалов. Парашюты, гидроциклы, парапланы — к услугам тех, кто приезжает сюда, чтобы испытать себя и побороться со стихией.

Впрочем, и минуты спокойного, умиротворенного отдыха могут быть незабываемы. «Отдыхаем в Семиизе 3-й год, очень нравится. Природа отличная, весь поселок в зелени, а запах можно есть ложками. С Симеиза можно съездить в разные стороны (Ялта, Севастополь, Симферополь), ходят автобусы, а если на машине, то вообще без проблем. Если хотите перекусить, то на пляже самые вкусные чебуреки и шаурма», — рассказывает жительница Новосибирска Ирина. «По рекомендации друзей поехали в пригород Евпатории Заозерное. Общее впечатление на твердую пятерку. Территория пансионата вся в зелени, днем тенек, вечером посиделочки — шашлычок, мидии, рыбка на мангале. Детские дискотеки — это обязательно! Пляж — это супер. Дно без камушков и водорослей. В общем, набрались только положительных эмоций. Ждите в следующем году», — говорит жительница Твери Марина.

На полуострове развлечения себе могут найти любители пляжного и активного отдыха Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Бархатный сезон

Курортный сезон с приходом осени в Крыму не заканчивается. На полуострове приятная, мягкая погода. В сентябре и даже октябре еще вполне можно купаться, а цены на жилье значительно снижены. Номер в гостевом доме или мини-гостинице в частном секторе с телевизором, вентилятором обойдется всего в 400 рублей. Такая же комната с завтраком стоит 500 рублей. Номер в санатории с питанием и лечением — от 1500 рублей с человека. Летом все в два раза дороже. Гораздо дешевле и авиабилеты. В июле и августе цена на перелет из Москвы в Симферополь доходила до 9000-12 000 рублей с человека. Теперь билет в один конец стоит 2250 рублей. Подешевели ягоды и фрукты, исчезли толпы туристов.

Понятно, что проблем еще много, но работники туриндустрии Крыма оценивают нынешний сезон положительно. Согласно проведенным опросам, большинство граждан России, посетивших с туристической целью полуостров, остались довольны отдыхом и готовы не только сами сюда еще раз приехать, но рекомендовать это своим знакомым. Власти республики рассчитывают, что в следующем году количество туристов, посетивших регион, увеличится.